Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала

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Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.

Сиразиев назвал происходящее невероятно вульгарным, и напомнил, что подобные мероприятия — не карнавал.

«Зачем устраивать вальпургиеву ночь на глазах у всех?», — отметил он.

Журналист добавил, что парад шокировал даже местных бабушек. В то же время он добавил, что ему все равно, какой выбор человек делает в жизни.

Под постом тут же появилось множество негативных комментариев.