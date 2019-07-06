Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала
Корреспондент «Первого канала» Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.
Сиразиев назвал происходящее невероятно вульгарным, и напомнил, что подобные мероприятия — не карнавал.
«Зачем устраивать вальпургиеву ночь на глазах у всех?», — отметил он.
Журналист добавил, что парад шокировал даже местных бабушек. В то же время он добавил, что ему все равно, какой выбор человек делает в жизни.
Под постом тут же появилось множество негативных комментариев.