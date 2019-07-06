Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Подписчиков поразила неграмотность телеведущей Ксении Собчак.

В инстаграме она сообщила, что стала совладелицей рекламного агентства.

Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях.

Некоторые даже усомнились, что она сама писала этот пост. При этом другие считают, что именно посты с ошибками Собчак пишет сама.

«Вроде МГИМО... может не она пишет? Будем надеяться», — пишут подписчики.

В коротком посте Собчак пропустила и поставила лишние запятые, а слово «агентство» написала без первой буквы «т».