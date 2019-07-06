Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
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Подписчиков поразила неграмотность телеведущей Ксении Собчак.
В инстаграме она сообщила, что стала совладелицей рекламного агентства.
Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях.
Некоторые даже усомнились, что она сама писала этот пост. При этом другие считают, что именно посты с ошибками Собчак пишет сама.
«Вроде МГИМО... может не она пишет? Будем надеяться», — пишут подписчики.
В коротком посте Собчак пропустила и поставила лишние запятые, а слово «агентство» написала без первой буквы «т».