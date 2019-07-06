Запашного взбесила темнокожая Русалочка

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный осудил излишнюю толерантность западного кинематографа. Свои возмущения он высказал в инстаграме.

До этого стало известно, что Русалочку сыграет темнокожая актриса.

Однако эта новость не обрадовала Запашного, который поспешил высказать свое недовольство.

Он отметил, что сложившаяся ситуация на Западе все больше начинает напоминать абсурд.

Дрессировщик поинтересовался, где так ущемляют права «негров», что они активно продвигают свои позиции, а общество «ведется» на это.

Он добавил, что в скором времени телезрители могут увидеть Белоснежку в исполнении «чернокожего гея-инвалида».

Он заключил, что не является расистом или гомофобом, но его удивляет подобная ситуация.