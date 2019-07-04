Опубликовано первое фото со свадьбы Сансы Старк

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», организовала вторую свадебную церемонию во Франции. Об этом свидетельствует фотография в ее инстаграме.

Как отмечается, она повторно вышла замуж за американского певца, музыканта и актера Джо Джонаса. Церемония прошла в субботу, 29 июня, в поместье Le Château de Tourreau на юге страны. Свадьба была традиционной.

«Мистер и миссис Джонас», — говорится в комментарии к снимку.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.