Джастин Бибер и Тейлор Свифт разругались из-за прав на ее песни за $300 млн

Канадский певец Джастин Бибер заступился за своего продюсера Скутера Брауна в ходе конфликта с известной исполнительницей Тейлор Свифт, сообщает Hollywood Reporter.

Спор между звездами разгорелся после того, как продюсер купил лейбл Big Machine Records, который владеет, в том числе, правами на первые несколько альбомов американской певицы.

После заключения сделки расстроенная Свифт опубликовала в соцсетях откровенное признание, что Браун продолжительное время издевался над ней. Она рассказала, как много лет вела переговоры с лейблом о приобретении прав на свою музыку, но ей отказывали и предлагали «отработать» права на старые альбомы выпуском новых.

Она также напомнила о ситуации, когда Ким Кардашьян слила в Сеть запись их телефонного разговора, а клиенты Скутера Бибер и Канье Уэст с его подачи травили певицу в соцсетях.

В свою очередь Джастин Бибер извинился перед перевицей за тот инцидент, однако вступился за своего продюсера и заявил, что певица подобным признанием хочет натравить фанатов на Скутера и самого Бибера.

На защиту Тейлов Свифт в соцсетях встали модель Кара Делевинь, певица Шер, и ряд других звезд.