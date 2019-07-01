В отличие от Москвы в Риге Пугачевой отказались подавать авто на перрон

В Риге российской певице Алле Пугачевой не стали предоставлять почести. Об этом сообщает paparazzi.ru.

Как отмечается, в Риге Примадонна самостоятельно передвигалась по вокзалу.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу. Однако певица возмутила пользователей Сети тем, что проехалась в машине по перрону, чтобы не идти через вокзал самостоятельно.

Ранее в РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала.