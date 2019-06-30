Стоун презентует новый фильм об Украине

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Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун покажет новый фильм об Украине в рамках 65-го кинофестиваля в Сицилии. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Отмечается, что лента с названием «Открывая Украину» станет продолжением картины 2017 года «Украина в огне».

Он также добавил, что в качестве режиссера фильма выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенко.

Новая лента расскажет о событиях 2014 года, а также проанализирует события в Донбасе.

Сценарист также появится на экране, когда будет брать в фильме интервью у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Кинофестиваль, на котором покажут «Открывая Украину», состоится в Таормине и пройдет с 30 июня по 6 июля.

Ранее сообщалось, что Оливер Стоун рассказал, кто проделал великую работу от лица человечества.