Фанаты Бузовой заговорили о ее беременности

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме запись, которая навел поклонников на мысль о ее беременности, сообщает «Пятый канал».

Артистка выложила видео, где танцует в купальнике, а фоном играет ее композиция «Бери меня».

«Берименя», — подписала снимок певица (Прим. ред. — орфография и пунктуация сохранены).

Поклонники, пробежав глазами подпись, переполошились, решив, что звезда беременна.

Под постом начали появляться комментарии с поздравлениями, после чего фанатам указали на их ошибку.