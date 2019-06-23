Подписчики обрушились на Семена Слепакова после шутки о врачах

Российский юморист Семен Слепаков пошутил про врачей, опубликовав фотографию в инстаграме.

В посте юморист разместил снимок дорогой иномарки, на фоне которой он стоит в белых медицинских одеждах.

«А, говорят, у нас врачам мало платят», — подписал Слепаков.

В комментариях многие пользователи раскритиковали его шутку.

«Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач», — написал var792. Другие призвали его не смеяться, а помочь тем, кто нуждается в лечении.

Ранее Семен Слепаков обескуражил россиян стихом про диету.