Опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри

Компания Universal Music разместила на странице в YouTube неопубликованную ранее версию песни «Time Waits For No On» лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что композиция была записана за пять лет до смерти американского исполнителя в 1986 году.

Ранее трек никогда не появлялся в альбомах группы Queen и на каких-либо аудионосителях.

В описании к видео говорится, что песня была создана после двухлетней работы близкого друга Меркьюри музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка.

Были использованы архивные записи с фортепианных репетиций, чтобы создать новую версию неизданной композиции. Также для ролика было отреставрировано старое видео с участием лидера группы Queen.

Ранее сообщалось, что совместное состояние ныне живущих участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.