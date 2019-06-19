Данила Козловский оценил сериал «Чернобыль»

Актер и режиссер Данила Козловский, который снимает фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, оценил британский сериал «Чернобыль». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, его не пугают сравнения с иностранным сериалом, которые неизбежны.

«Я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд, принципиально другие интонации и вообще пути рассказа этой истории», — отметил Козловский.

Он также добавил, что ему понравился сериал, и он относится к нему с большим уважением.

О том, что Козловский снимет фильм о Чернобыле стало известно в марте 2019 года.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант поделился впечатлениями от «Чернобыля».