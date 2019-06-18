Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат, заявил Жорин

Дорогостоящая недвижимость Бари Алибасова в центре Москвы на самом деле ему не принадлежит.

Такое заявление в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале сделал душеприказчик продюсера Сергей Жорин.

По его словам, номинальным владельцем квартир являются приближенные бывшего чиновника.

За несколько недель до отравления Бари Алибасов обратил внимание, что за коммунальные услуги спустя несколько лет вновь начали платить эти люди.

Жорин утверждает, что продюсер попросил его разобраться в ситуациию