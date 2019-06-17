Инвалид-колясочник смог ходить после молитвы на могиле Началовой

Поклонники покойной певицы Юлии Началовой верят, что молитва на ее могиле может помочь произойти чуду, сообщают СМИ.

Отмечается, что недавно о подобном чуде рассказали сотрудники Троекуровского кладбища.

По их словам, несколько дней назад могилу посетил мужчина в инвалидном кресле. Он заплакал, положил цветы, помолился, а потом вдруг встал и пошел, отбросив коляску.

В свою очередь представители РПЦ скептически отнеслись к подобной новости, призвав не делать хайп на умерших, а спокойно молиться за их души.

Ранее сообщалось, что родители Началовой прошли курс реабилитации.