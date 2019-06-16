Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Как отмечается, на вопрос о том, почему у нее произошел конфликт с Лазаревым, Лобода ответила уклончиво.

Она заявила, что люди странные и ведут себя странно.

«Ой, пусть сам расскажет», — добавила Лобода.

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ». Якобы Участник «Евровидения-2019» Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации «Лучшая певица года» Лободы.

После этого Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой.