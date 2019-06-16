Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Певица Лолита Милявская прокомментировала фрагмент новогодней программы 1999 года, где она и Александр Цекало шутят про присоединение Крыма. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что певица отреагировала на ролик с юмором. Посмотрев его, она подумала о том, как хорошо выглядела.
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!» — заявила Милявская.
Она добавила, что шутка была «очень смешной».
Ранее сообщалось, то на Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку про Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.