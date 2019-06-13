Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой «Голоса», певцом Алексеем Сафиулиным.

На отпевание Сафиулина, сообщает «Стархит», пришла и его давняя подруга, певица Пелагея. Она принесла букет из красных цветов и еловых веток. Певица одной из последних она обняла вдову Алексея и к финалу прощания сильно разрыдалась, утирая слезы платком.

Всего на панихиде присутствовало около 40 человек — родные и близкие погибшего.

Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни от сердечного приступа в собственной ванной комнате.

Ранее родные найденного мертвым звезды «Голоса» сделали заявление.