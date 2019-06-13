Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает «Teleprogramma.pro».

По данным портала, на фото Лазарев в костюме стоит с неизвестной девушкой в свадебном платье.

Как отмечается, предполагаемой невестой певца может быть модель из Израиля.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее СМИ рассказали о тайной любви Сергея Лазарева.