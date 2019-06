Queen пришла в восторг от исполнения своего хита пермским балалаечником

На странице Queen в инстаграме появился ролик, на котором пермский балалаечник Андрей Киряков исполняет хит The show must go on.

Отмечается, что члены группы поблагодарили Кирякова за исполнение композиции.

«Какая отличная передача!» — говорится в тексте поста.

Ранее режиссер клипов группы Queen Руди Долезал заявил, что группу привлекли к работе над сиквелом фильма «Богемская рапсодия» о покойном фронтмене коллектива Фредди Меркьюри.