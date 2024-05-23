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Студент, лишившийся отсрочки после слов о Сталине, обратился к Кадырову

Студент РГСУ, лишившийся отсрочки после слов о Сталине, обратился к Кадырову

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Студент Российского государственного социального университета (РГСУ) Алан Мисиков заявил, что руководство вуза лишило его отсрочки от армии после слов о репрессиях Иосифа Сталина, и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает «Подъем».

По словам Мисикова, на лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции Андрей Беликов сказал, что в СССР «репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще их, по сути, не было». Студент вступил в спор с лектором и напомнил, что лидер Советского Союза Иосиф Сталин репрессировал 42 миллиона человек. Преподаватель выгнал студента из аудитории и пожаловался на него в деканат. Мисиков сказал, что после этого он был отчислен из вуза и выселен из общежития, а через несколько дней к нему пришли правоохранители и сотрудники военкомата, которые объявили, что его отсрочка больше недействительна.

При этом в пресс-службе РГСУ сообщили, что первокурсник был отчислен из-за того, что систематически пропускал занятия и не встал на воинский учет по месту пребывания. Также ему был объявлен выговор за неуважительное отношение к преподавателям и учащимся, отметили в вузе. Там заверили, что отчисление Мисикова не имеет никакого отношения к спору о репрессиях.

Ранее в Петрозаводске студента исключили из колледжа за кривляния на Дне знаний.

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