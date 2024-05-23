Город Дергачи под Харьковом подвергся ударам

Взрывы зафиксировали в городе Дергачи, который расположен в пригороде Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что область подверглась обстрелам.

«Осмотр продолжается», — написал Синегубов, не уточнив, что масштабы повреждений.

До этого власти Харькова рассказали о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что поражена транспортная инфраструктура. По его словам, около 11:00 в Харькове произошли не менее 10 взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).