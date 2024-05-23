Мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что 18 и 19 сентября в городе пройдет конференция по борьбе с крысами, в которой примут участие лучшие специалисты из Бостона, Нового Орлеана и Сиэтла, чтобы понять «способы сокращения их популяции». Об этом пишет CBS News.

«Возможно, ньюйоркцы не знают этого обо мне, но я ненавижу крыс, и я уверен, что большинство жителей нашего города тоже», — заявил градоначальник Адамс.

По его словам, в зонах борьбы с крысами в Нью-Йорке количество грызунов сократилось почти на 14%, и город продолжает добиваться прогресса в этом вопросе.

«Лучший способ победить врага — это знать его. Именно поэтому мы проводим этот инаугурационный саммит», — указал Адамс.

В Департаменте санитарии Нью-Йорка также заявили, что мероприятие станет возможностью поделиться передовым опытом по борьбе с грызунами по мере развития так называемой «мусорной революции».

До этого Адамс заявил, что жители Нью-Йорка массово переезжают в другие населенные пункты из-за большого количества крыс.

«Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных — в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс», — добавил мэр.

Ранее полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.