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Сергея Бурунова заметили с новой девушкой

Актера Бурунова заподозрили в романе с предпринимательницей Леви

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Start Studio

Актера Сергея Бурунова заметили с новой девушкой. Об этом сообщает издание Super.

В новом романе Бурунова заподозрили после появления на «Премии Художественного театра» с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви.

На премию они приехали вместе и провели вечер в компании друг друга, держась за руки, а после уехали вместе, держась за руки.

Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.

Накануне певец и предприниматель Юрий Киселев и поп-исполнительница Mia Boyka впервые появились в свете вместе после расставания Киселева с певицей Люсей Чеботиной. Пара появилась вместе на дорожке Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс гонялась за бывшим мужем с топором.

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