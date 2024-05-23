Макрон заявил, что Европе нужна «более смелая монетарная политика»

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал расширить мандат Европейского центрального банка (ЕЦБ) по примеру Федеральной резервной системы США, включив в него помимо ценовой стабильности также цели по стимулированию экономического роста и создания рабочих мест. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Франции считает подобные меры необходимыми, в частности, из-за инфляционного давления от перехода к безуглеродной экономике.

«Я выступаю за расширение мандата ЕЦБ по образцу ФРС», — заявил Макрон.

По его мнению, центробанку Евросоюза следует взять на вооружение «более смелую денежно-кредитную политику».

В апреле, французский лидер уже высказывался за то, чтобы инфляция перестала быть единственной целью европейской монетарной политики. Вместо этого он предложил дополнить мандат ЕЦБ критериями экономического роста и, возможно, декарбонизации, пишет издание.

До этого Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции.

Ранее ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.