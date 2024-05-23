Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что Европе нужна «более смелая монетарная политика»

Президент Франции Макрон выступил за расширение мандата ЕЦБ по примеру ФРС

close
100%
Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал расширить мандат Европейского центрального банка (ЕЦБ) по примеру Федеральной резервной системы США, включив в него помимо ценовой стабильности также цели по стимулированию экономического роста и создания рабочих мест. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Франции считает подобные меры необходимыми, в частности, из-за инфляционного давления от перехода к безуглеродной экономике.

«Я выступаю за расширение мандата ЕЦБ по образцу ФРС», — заявил Макрон.

По его мнению, центробанку Евросоюза следует взять на вооружение «более смелую денежно-кредитную политику».

В апреле, французский лидер уже высказывался за то, чтобы инфляция перестала быть единственной целью европейской монетарной политики. Вместо этого он предложил дополнить мандат ЕЦБ критериями экономического роста и, возможно, декарбонизации, пишет издание.

До этого Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции.

Ранее ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами