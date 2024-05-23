В Москве поклонница сериалов была изнасилована похожим на любимого актера мужчиной

В Москве визит мужчины, похожего на любимого актера, закончился для 52-летней женщины с ДЦП изнасилованием и ограблением. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в Зеленограде. По словам собеседника, россиянка любила сериалы и испытывала теплые чувства к индийскому актеру Ашиш Шарму, который стал для нее «виртуальным партнером». Россиянка также мечтала встретить человека с подобной внешностью.

В мае женщина познакомилась с похожим на любимого артиста мужчиной и пригласила его домой.

«Ни возраста, ни фамилии нового знакомого женщина не знала», – сообщается в публикации.

По словам самой пострадавшей, новый знакомый изнасиловал ее, после чего перевел с ее телефона на свою карту 540 тысяч рублей и тысячу долларов.

На данный момент правоохранители проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. Специалисты устанавливают личность подозреваемого.

Ранее в Карелии мужчина получил срок 15 лет за изнасилование трехлетнего ребенка возлюбленной.