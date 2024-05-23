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Из ОМС исключены два препарата от рака, не имеющие аналогов

Известия: препараты Абраксан и Пикрэй перестали закупать за счет средств ОМС

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С 2024 года препараты «Абраксан» и «Пикрэй» перестали закупать за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщают «Известия».

«Абраксан» и «Пикрэй» — препараты для лечения рака груди и поджелудочной железы. Их аналогов в России нет, сообщают «Известия» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Раньше лекарства приобретались из средств федерального бюджета. Теперь их будут приобретать регионы, медучреждения или сами пациенты. В аптеках упаковка «Абраксана» доступна по цене примерно в 50–57 тыс. рублей, а «Пикрэй» — за 202–318 тыс. рублей.

«Абраксан» применяется при лечении рака молочной железы, а также при раке поджелудочной железы. «Пикрэй» — единственное лекарство для пациенток с раком молочной железы и мутацией в гене PIK3CA. Этот дефект гена снижает эффективность химио- и лучевой терапии. В Минздраве заявили, что для таких пациенток есть альтернативные схемы терапии, включающие гормональные лекарства, химиотерапию и препараты-ингибитор mTOR.

Общественное движение «Движение против рака» сообщило «Известиям», что уже получают жалобы на нехватку «Пикрэя» и «Абраксана».

Ранее министр финансов РФ рассказал, на какие цели пойдут доходы от роста НДФЛ для россиян.

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