В Подмосковье в автобусе лопнул радиатор и залил пассажиров кипятком

В Подмосковье в автобусе, в котором находились пассажиры, лопнул радиатор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе №36 (Дмитров — Рогачево). Пассажиры рассказали, что во время поездки внезапно лопнул радиатор, в результате чего салон оказался залит горячей жидкостью. Сам прибор задымился. Находившийся внутри салона 16-летний подросток получил ожоги ног. Пассажирам пришлось пересесть на другой транспорт.

До этого стало известно, что задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости. Такие автобусы прозвали лазурными из-за яркого цвета.

На всех автобусах, где был зафиксирован факт утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, герметичность охлаждающей жидкости была восстановлена (замена/подтяжка хомутов, замена резинотехнических изделий).

Ранее в Москве перекрыли МКАД.