Назван размер взятки по делу замглавы Генштаба РФ

Замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн рублей от руководителя одного из предприятий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

По версии следствия, взятку Шамарину дали гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства обороны и общее покровительство. Деньги Шамарин получил в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года и распорядился ими по своему усмотрению, считают следователи.

В СК отметили, что Высоков и Гришина тоже привлекаются к уголовной ответственности. Суд их арестовал.

Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Шамарин был арестован 23 мая по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее на активы и недвижимость замглавы Генштаба наложили арест.