В МИД РФ порекомендовали США «отработать» по своему посольству в Москве

Посольство США в России является первостепенной целью. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.

«Публикую для Майкла Маккола адрес «российской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9 (Посольство США)», — написала дипломат.

Она также отметила, что Соединенным Штатам необходимо обратиться в департамент государственного протокола МИД РФ, если им нужна детализация по автопарку американских дипломатов.

До этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS.

Маккол, обращаясь к госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв конгрессменов США к ударам по России.