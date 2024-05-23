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В США заявили, что Вашингтон не в том положении, чтобы угрожать России

Полковник Макгрегор заявил, что США не в том положении, чтобы угрожать России

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Shutterstock

Соединенные Штаты находятся не в том положении, чтобы допускать дерзкие высказывания в адрес России. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно», — заявил отставной полковник. Он объяснил это тем, что сейчас военный потенциал США находится в сильнейшем упадке, в то время как российская армия показывает отличные результаты.

22 мая группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

20 мая Ллойд Остин выступил против расширения географии применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений США, поставленных Киеву.

Его подчиненный, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать наносить удары по Крыму, а также новым регионам России, которые Вашингтон продолжает считать территорией Украины.

Ранее в Совфеде ответили на призыв конгрессменов США разрешить ВСУ удары по России.

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