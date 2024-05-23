Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, российские суды получат право использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Речь о находящемся на территории РФ движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США.

Документ подразумевает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации.

До этого руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) даже в общих чертах еще не согласовали концепцию по использованию замороженных активов Российской Федерации.

Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Кроме того, даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее в МВФ настояли на правовом обосновании конфискации замороженных активов РФ.