Украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Любинцу список из 500 пленных, которых Украина не забирает по обмену. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. <...> Военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — заявила Москалькова.

Полный список украинских военнопленных, которых не удается обменять российской стороне, был размещен в открытом доступе.

«Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников. Но Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен», — сообщила правозащитница.

Также Москалькова заявила, что в ходе личного визита она убедилась, что условия содержания пленных католических священников в РФ соответствуют международным нормам.

До этого в РФ оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех».

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