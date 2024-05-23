СК обвинил генерала Попова в хищении металла на 130 млн рублей

Следственный комитет РФ считает бывшего командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова причастным к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые должны были пойти на укрепления в Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее цитирует Telegram-канал ведомства.

«По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. <...> Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей», — сказала Петренко.

По ее словам, металл был закуплен военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи фронту.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. Сообщалось, что он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении, где генерал руководил обороной. При этом член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев назвал «полным бредом» информацию о том, что генерал Попов продавал такие изделия.

Ранее мать Попова назвала мотив ареста сына.