Дети Бишимбаева хотят сменить «нарицательную» фамилию

Дети экс-министра нацфинансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство, собираются сменить фамилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его бывшую жену Назым Кахарман.

По словам женщины, ее семья тяжело переживала судебный процесс. Дети столкнулись с психотравмой и решили поменять личные данные, поскольку после убийства фамилия «стала нарицательной».

В середине мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения, признав виновным по делу об убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Также суд огласил приговор в отношении его брата, Бахытжана Байжанова, которого обвиняли в укрывательстве преступления. Родственника бывшего главы министерства приговорили к четырем годам заключения.

Тело Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, супруг наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул.

Ранее жена казахстанского дипломата обвинила мужа в избиениях.