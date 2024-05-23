Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще двое фигурантов по делу генерала Шамарина находятся в СИЗО

ТАСС: двое фигурантов по делу Шамарина находятся под арестом с августа 2023 года

close
100%
Артем Геодакян/ТАСС

Двое фигурантов по делу заместителя главы Генерального штаба РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, находятся под арестом с августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что решением суда подозреваемым во взяткодательстве генеральному директору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной арест был продлен до 2 июня 2024 года. К этому времени они оба будут находиться под арестом 10 месяцев и 13 суток. По версии следствия, Шамарин незаконно получал от них средства с 2016 по 2023 годы.

До этого Следственный комитет сообщил, что замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн руб. от главы предприятия.

Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Шамарин был арестован 23 мая по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее военный суд арестовал замначальника Генштаба РФ Шамарина до 21 июля.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Все новости на тему:
Арест замначальника Генштаба
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами