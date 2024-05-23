Стало известно о задержании еще одного высокопоставленного офицера Минобороны

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании офицера департамента по обеспечению госзаказа министерства обороны России Владимира Вертелецкого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Два майора». По его данным, Вертелецкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере: предположительно, он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом, и оформил на родственников.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

23 мая по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее арестовали двух фигурантов по делу Шамарина.