Бармену из Истры дали 25 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам лишения свободы бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и государственную измену. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», — огласил решение судья Тимур Жидков.

Первые пять лет срока Малина проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Во время прений сторон прокурор просил назначить мужчине 28 лет колонии.

В 2023 году в Подмосковье был задержан 35-летний бармен Владимир Малина за поджог релейного шкафа на железной дороге. Инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково – Большое окружное кольцо Московской железной дороги.

Правоохранители обвиняли мужчину в совершении 10 преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

Ранее российского курсанта осудили за попытку диверсии на железной дороге.