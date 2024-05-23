За кричалку «Зенит» — позор российского футбола» оштрафовано «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплиарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей за кричалку, которую скандировали болельщики против «Зенита» на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению КДК РФС, данная речевка является оскорбительной.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «Монако».