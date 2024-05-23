Россиянка взяла кредит, продала жилье и перевела мошенникам 28 миллионов рублей

Пенсионерка из Липецка отдала мошенникам более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 69-летней женщиной и представились ей сотрудником ФСБ. По его словам, иностранные хакеры пытались списать все деньги с ее счета. Чтобы россиянка продолжала ему верить, лжеправоохранитель напугал ее привлечением к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Пенсионерка поверила и перевела все сбережения на указанный злоумышленниками счет. Позже она взяла несколько кредитов, продала квартиру и машину. Она также хотела избавиться от другого имущества, но ее остановил родственник. Всего пожилая россиянка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей.

На данный момент работники МВД разбираются в ситуации. По словам сотрудников правоохранительных органов, эта сумма является рекордной по региону.

Ранее в Башкирии полицейский запер пенсионерку в квартире в Уфе и требовал у нее 15 миллионов рублей.