В Молдавии группе туристов, летевших в РФ, не дали покинуть страну

Группу молодых людей, которые должны были прилететь в Москву, остановили на паспортном контроле в одном из молдавских аэропортов. Об этом сообщил телеканал TV6.

В материале отмечается, что поездка была организована в рамках программы «Узнай Россию». Ее курирует некоммерческая организация (НКО) «Евразия».

Однако сотрудники одного из аэропортов в Молдавии задержали участников программы во время проверки паспортов. В результате молодым людям не дали покинуть республику.

При этом примерно в то же время в Молдавию из РФ вернулась другая группа туристов. Они также не смогли быстро покинуть аэропорт, так как сотрудники воздушной гавани и правоохранители задержали молодых людей и начали обыскивать их без объяснения причин.

«Власти всеми силами стараются помешать наладить связь между Молдовой и Россией», — говорится в сообщении.

21 мая депутат молдавского парламента Богдан Цырдя предупредил, что соглашение с Европейским союзом (ЕС) об обороне еще больше усилит антироссийскую политику в стране. По словам законодателя, в том числе это приведет к задержкам граждан РФ на границе и многочасовым обыскам только вернувшихся из РФ граждан республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы одного из молдавских депутатов.