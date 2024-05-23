США планируют объявить о новом пакете помощи Украине

Администрация США собирается в пятницу, 24 мая, объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в $275 млн, куда, в частности, войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в новый пакет помощи Украине также должны войти артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Агентство подчеркивает, что с учетом этого пакета всего с февраля 2022 года США направили Украине военной помощи почти на $51 млрд.

До этого руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджету страны не хватает $5 млрд, которые необходимы для закупки вооружения.

23 мая стало известно, что инициатива ФРГ по поставкам Украине современных систем ПВО совместно с другими странами провалилась.

По словам экс-сотрудника минобороны ФРГ Нико Ланге, в Европе нет единства между основными действующими лицами, а на фоне возобновления поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов у многих появилось чувство облегчения.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.