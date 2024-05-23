Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США планируют объявить о новом пакете помощи Украине

AP: США намерены объявить 24 мая о пакете помощи Украине на $275 млн

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Администрация США собирается в пятницу, 24 мая, объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в $275 млн, куда, в частности, войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в новый пакет помощи Украине также должны войти артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Агентство подчеркивает, что с учетом этого пакета всего с февраля 2022 года США направили Украине военной помощи почти на $51 млрд.

До этого руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджету страны не хватает $5 млрд, которые необходимы для закупки вооружения.

23 мая стало известно, что инициатива ФРГ по поставкам Украине современных систем ПВО совместно с другими странами провалилась.

По словам экс-сотрудника минобороны ФРГ Нико Ланге, в Европе нет единства между основными действующими лицами, а на фоне возобновления поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов у многих появилось чувство облегчения.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами