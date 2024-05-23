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Британца обвинили в нарушении закона о нацбезопасности из-за якобы связей с РФ

В Лондоне задержали британца по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности

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Depositphotos

В Лондоне задержали британца Говарда Майкла Филлипса, который обвиняется в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Согласно сообщению, 64-летнему мужчине из города Харлоу вменяют нарушение раздела 3 закона о национальной безопасности Соединенного Королевства.

«Страна, к которой относится обвинение, — Россия», — говорится в заявлении.

В мае российская сторона назвала клеветой утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа.

В апреле немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей — военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams. В Кремле заявили, что ничего о предполагаемых агентах не знают.

Ранее в Польше заявили о ликвидации «российской шпионской сети».

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