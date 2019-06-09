Горбачев открестился от гонений на прототип героя «Чернобыля»

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В сериале HBO «Чернобыль» карьера ученого Валерия Легасова прекратилась после того, как он изложил свою версию катастрофы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, он не давал подобных указаний, а, кроме него, их дать было некому. Он назвал описанное в сериале «выдумкой». Политик заметил, что не смог посмотреть сериал, так как все время находится в больнице.

«Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет», — сказал Горбачев.

Ранее были раскрыты истинные мотивы создателей сериала «Чернобыль».