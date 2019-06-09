Сын Бари Алибасова бил беременную жену, сообщает НТВ

Жена Бари Алибасова — младшего Виолетта Гришина заявила, что пара разводится из-за того, что муж несколько раз избивал ее во время беременности. Об этом она сказала в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Гришиной, они с супругом разошлись еще до появления на свет их дочери. Она также заявила, что ей не нужны алименты, пожелав, чтобы Алибасов отказался от прав на их общего ребенка.

Телеканал отмечает, что после вопроса о том, поднимал ли на нее руку муж, Гришина заплакала. Она утверждает, что Алибасов-младший избил ее, когда она была на 26-ой неделе беременности, причем после этого она была госпитализирована на сохранение.

Ранее сообщалось, что старший сын продюсера Бари Алибасова бросил супругу и новорожденную дочь в Калининграде и уехал в Москву.