Дима Билан проболтался про общение с астрологом

Российский певец Дима Билан во время вручения премий телеканала «Муз-ТВ» признался, что пользуется услугами астролога, передает REGNUM.

По данным агентства, астролог предсказал Билану будущее композитора, и он действительно стал писать музыку. Однако певец признался, что пока не решается использовать ее в своих композициях.

Кроме того, Билан рассказал о своем интересе к китайской философии, которая, по словам исполнителя, позволяет ему предсказывать судьбу и в целом помогает в жизни.

Ранее Билан рассказал о провалах в памяти.