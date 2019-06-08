Эрнст рассказал о судьбе детского «Голоса» после скандала с дочерью Алсу
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст высказался о судьбе детского «Голоса» после скандала с дочерью Алсу, передает РИА «Новости».
После скандала с накруткой голосов в финале шоу «Голос. Дети» в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой Первый канал провел повторный финал, по итогам которого победителями были названы все участники, и выдал каждому по миллиону рублей.
По словам гендиректора, у шоу будет продолжение , будут новые сезоны.
Ранее певица Алсу после скандала с победой своей дочери на шоу «Голос» назвала людей «гиенами».