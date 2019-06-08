Эрнст рассказал о судьбе детского «Голоса» после скандала с дочерью Алсу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/911/12374911/gd-pic905-895x505-28820.jpg">

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст высказался о судьбе детского «Голоса» после скандала с дочерью Алсу, передает РИА «Новости».

После скандала с накруткой голосов в финале шоу «Голос. Дети» в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой Первый канал провел повторный финал, по итогам которого победителями были названы все участники, и выдал каждому по миллиону рублей.

По словам гендиректора, у шоу будет продолжение , будут новые сезоны.

Ранее певица Алсу после скандала с победой своей дочери на шоу «Голос» назвала людей «гиенами».