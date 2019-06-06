«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов

Участник группы «На-На» Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА «Новости».

По словам Политова, Алибасов любил «хватать все подряд».

«Бари — любитель хватать все подряд», — сказал музыкант.

Он рассказал, что 6 июня группа планировала отмечать день рождения Алибасова в ресторане, но в итоге пришлось ехать к нему в больницу.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов написал новое завещание, находясь в реанимации.