Эмилия Кларк рассказала о сожалениях после окончания «Игры Престолов»

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Американская актриса Эмилия Кларк в интервью изданию Variety поделилась сожалениями о том, что она ничего не забрала со съемочной площадки сериала.

Кларк вспоминала о трудностях съемки, об операции на мозг и о том, что сериал стал важной частью ее жизни и карьеры. Однако 32-летняя актриса пожаловалась, что так и не забрала ничего памятного со съемок «Игры Престолов».

«Я ничего не взяла, и я глубоко сожалею об этом. Этот факт вызывает раздражение. Я правда надеюсь, что создатели отдадут мне хотя бы дракона», — добавила Кларк.

Она также отметила, что в течение всего сериала, который снимался на протяжении почти 10 лет, произошло ее становление как женщины.

Ранее сообщалось, что компания HBO выпустила фильм о культовом сериале «Игра Престолов».