Представитель Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин рассказал о том, как себя чувствует продюсер. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, состояние Алибасова действительно оценивается как тяжелое.
Он добавил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, однако он находится в сознании и самостоятельно дышит.
«4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка», — уточнил Горожанкин.
Кроме того, представитель продюсера подчеркнул, что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы.
«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — заключил Горожанкин.
Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.
По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб. По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии.