Представитель Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин рассказал о том, как себя чувствует продюсер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, состояние Алибасова действительно оценивается как тяжелое.

Он добавил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, однако он находится в сознании и самостоятельно дышит.

«4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка», — уточнил Горожанкин.

Кроме того, представитель продюсера подчеркнул, что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы.

«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — заключил Горожанкин.

Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.

По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб. По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии.