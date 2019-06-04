Названа самая богатая женщина в мире музыки
Американская певица Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии Forbes.
По данным издания, ее состояние оценивается в $600 млн.
Как отмечается, Рианна обошла таких известных певиц, как Мадонна, Селин Дион и Бейонсе.
Уточняется, что основную часть своего состояния певица приобрела благодаря сотрудничеству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Кроме того, Рианна и LVMH обладают брендом косметики Fenty Beauty.
Ко всему прочему, ее состояние увеличилось за счет линии нижнего белья Savage X Fenty, которой она владеет, а также благодаря ее выступлениям и музыкальным альбомам.
Ранее сообщалось, что Рианна намекнула на беременность «лайком».