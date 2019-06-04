Собчак встала на защиту BadComedian из-за угрозы закрытия его канала

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за блогера и обозревателя фильмов Евгения Баженова, известного под именем Bad Comedian.

В своем телеграмм-канале она заявила, что с ужасом наблюдает за развитием ситуацию вокруг Баженова, которого прессуют за критику «не очень хороших фильмов, в которых вложился минкульт».

Собчак добавила, что с удовольствием следит за его творчеством, и напомнила чиновникам, что Bad Comedian популяризовал российское кино.

Ранее Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

По словам блогера, судебные тяжбы продолжаются с начала этого года. Они начались из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Речь идет об иске на 1 млн рублей.